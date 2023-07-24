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Семиклассница спасла младшую сестру от педофила в Чите

Семиклассница спасла сестру от нападения мужчины в Чите

В Чите четырнадцатилетняя девочка совершила подвиг, спасая свою сестру, на которую напал неизвестный мужчина. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

«Сообщения в СМИ и социальных сетях свидетельствуют о том, что несовершеннолетняя жительница Читы стала жертвой нападения неизвестного мужчины, чьи противоправные действия были пресечены благодаря вмешательству ее 14-летней сестры, услышавшей крики о помощи», — говорится в официальном сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый был задержан.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Алексею Вольному представить отчет о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В Вологодской области был арестован педофил, напавший на 12-летнюю девочку у гаражей. Инцидент произошел днем 30 сентября 2022 года. Мужчина набросился на девочку на территории гаражно-строительного кооператива рядом с улицей Лечебной в Вологде. Злоумышленник удерживал девочку и перетащил ее в безлюдное место, однако ей удалось вырваться и сбежать.

Ранее одиннадцатилетняя россиянка родила ребенка.

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