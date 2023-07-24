Почти четверть россиянок наблюдает у себя эмоциональные перепады в месячные

По данным исследования Clatch и Budu, в период месячных 22% женщин отмечают ровное настроение, а 21% наблюдает у себя эмоциональные перепады. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

При этом пик радости приходится на овуляцию, 33% находятся в приподнятом настроении и полны сил. Перепады настроения достигают своего максимума (25% отметивших) за 2–3 дня перед месячными.

«Менструальный цикл действительно может оказывать влияние на психоэмоциональную сферу, провоцируя повышенную раздражительность или усталость», – прокомментировала психолог Budu Кристина Ивкова.

Она рекомендовала на протяжении всего цикла следить за своим эмоциональным состоянием. Можно вести как обычный дневник (бумажный или электронный в заметках на телефоне), так и женский календарь, где можно фиксировать настроение. Важно записывать все, что влияет на эмоциональный фон. После менструации следует вернуться к записям и проанализировать, что конкретно вызывает негатив. В будущем это знание поможет избежать ситуаций, в которых настроение будет портиться.

«Если вы поняли, что находитесь в состоянии раздражения, тревоги, стоит сделать определенные дыхательные практики. Например, техника дыхания «по квадрату». С помощью дыхания можно успокоиться и прийти в норму. Но самое главное – это осознание того, что перепады настроения являются продуктом гормонов. Не надо осуждать себя за повышенную раздражительность, плаксивость и эмоциональность», – посоветовала психолог.

Женские календари можно использовать и для того, чтобы ничего не забывать в период повышенной тревожности и раздражительности. Так, по данным Clatch, 37% женщин ставят себе напоминания принять лекарства в приложениях, 22% хотят знать, когда начнется менструация, а 13% настраивают уведомления о приходе овуляции.

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