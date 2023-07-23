Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блогер из Самары объяснила, зачем «трогала» грудь статуи «Родина-мать» в Волгограде

Блогер из Самары извинилась за публикацию видео, на котором «трогает» грудь монумента «Родина-мать» в Волгограде

Жительница Самары Алена Агафонова, опубликовавшая в своих соцсетях видеоролик, на котором она «потрогала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, заявила «Газете.Ru», что «сглупила». Девушка отметила, что не хотела «надругаться» над статуей и принесла извинения всем, кого задел ее поступок.

«Я ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами ВОВ. Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать. Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история, впредь буду внимательнее относится к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь», — сказала она.

Видеоролик, на котором Агафонова, снимая монумент «Родина-мать зовет!», расположила свой палец на фоне груди памятника и начала «щекотать» его, ранее распространился в соцсетях. При этом девушка издавала нечленораздельные звуки, а затем начала напевать. Пользователи возмутились ее поступком и раскритиковали девушку за неуважение к монументу. По данному инциденту на Агафонову завели уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения.

Ранее блогер Хилми Фрокс опубликовал видео с извинениями за драку во «Вкусно — и точка».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях