Блогер из Самары объяснила, зачем «трогала» грудь статуи «Родина-мать» в Волгограде

Жительница Самары Алена Агафонова, опубликовавшая в своих соцсетях видеоролик, на котором она «потрогала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, заявила «Газете.Ru», что «сглупила». Девушка отметила, что не хотела «надругаться» над статуей и принесла извинения всем, кого задел ее поступок.

«Я ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами ВОВ. Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать. Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история, впредь буду внимательнее относится к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь», — сказала она.

Видеоролик, на котором Агафонова, снимая монумент «Родина-мать зовет!», расположила свой палец на фоне груди памятника и начала «щекотать» его, ранее распространился в соцсетях. При этом девушка издавала нечленораздельные звуки, а затем начала напевать. Пользователи возмутились ее поступком и раскритиковали девушку за неуважение к монументу. По данному инциденту на Агафонову завели уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения.

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