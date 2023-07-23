Выросло число пострадавших из-за прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве

Старший помощник руководителя СК Москвы Юлия Иванова заявила, что число пострадавших после прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве увеличилось до десяти человек, передает ТАСС.

По ее словам, четверо сотрудников торгового центра скончались, десять граждан госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте произошел прорыв горячей воды, посетители получили ожоги.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате ЧП погибли четыре человека. Он выразил соболезнования родным погибших.

По информации Shot, все погибшие были сотрудниками магазина «Глобус Гурмэ». Спасатели извлекли тела погибших из торгового центра, залитого горячей водой, при этом в здании не звучала сигнализация и не объявлялась эвакуация.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.