Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выросло число пострадавших из-за прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве

СК: число пострадавших из-за прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве выросло до 10

close
100%
Alexander Paramoshin/Reuters

Старший помощник руководителя СК Москвы Юлия Иванова заявила, что число пострадавших после прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве увеличилось до десяти человек, передает ТАСС.

По ее словам, четверо сотрудников торгового центра скончались, десять граждан госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте произошел прорыв горячей воды, посетители получили ожоги.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате ЧП погибли четыре человека. Он выразил соболезнования родным погибших.

По информации Shot, все погибшие были сотрудниками магазина «Глобус Гурмэ». Спасатели извлекли тела погибших из торгового центра, залитого горячей водой, при этом в здании не звучала сигнализация и не объявлялась эвакуация.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях