Следователи допрашивают сотрудников ТЦ «Времена года»

Следственный комитет России в Telegram-канале сообщил, что уголовное дело по факту прорыва трубы в московском ТЦ «Времена года» было передано в столичное управление ведомства, сейчас следователи допрашивают сотрудников торгового центра и проводят обыски.

«Следователями проведены обыски в офисных помещениях, в ходе которых изъята документация, в том числе техническая. Допрашиваются лица из числа руководства, сотрудники, отвечающие за эксплуатацию инженерных систем, а также за соблюдение требований безопасности, рядовые сотрудники, находившиеся на рабочих местах в момент прорыва коммуникаций горячего водоснабжения», — проинформировали в СК.

Днем 22 июля в этом ТЦ прорвало трубу с горячей водой. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате ЧП погибли четыре человека. По информации Telegram-канала Shot, все погибшие были сотрудниками магазина «Глобус Гурмэ». Спасатели извлекли тела погибших из торгового центра, залитого горячей водой. Из-за льющейся воды порядка 20 человек были заблокированы внутри ТЦ. В связи с ЧП продолжаются следственные действия.

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