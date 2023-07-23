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«Стало страшно, мы побежали»: очевидцы рассказали о смерче в Краснодарском крае

Туристы рассказали, что в Краснодарском крае смерч на пляже вырвал палатки и напугал людей

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Россиянка Евгения, отдыхающая в Краснодарском крае, рассказала «Газете.Ru», что после смерча в Темрюкском районе начался ураган, который разбрасывал палатки и тенты. По словам женщины, некоторые люди испугались и уехали, а некоторые — «продолжали ловить креветку».

«Мы находились далеко от образования смерча. Отсюда открывался полный вид на происходящее. Было видно, как в месте соприкосновения с морем очень сильно разлетались брызги. Рукав стремительно направлялся в сторону берега. Дойдя, как казалось, издалека до суши, смерч начал постепенно рассеиваться и очень быстро «сломался». Через некоторое время до нас дошел ураган. Ветер поднимал песок, вырывал палатки и тенты. Люди прятались в машины. Кто-то уезжал, а некоторые как ни в чем не бывало продолжали ловить креветку. В течение 50 минут шел сильный ливень. Все закончилось, и мы теперь наслаждаемся теплой спокойной погодой», — рассказала она.

Денис, отдыхающий в станице Голубицкой, в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что во время самого смерча находился в аквапарке. Мужчина отметил, что большинство людей не боялись и снимали происходящее на телефон, однако сам он испугался и побежал к выходу.

«Туча медленно надвигалась, небо темнело. Люди не боялись, снимали на телефон, потом начали собираться — дело было в аквапарке. Потом уже увидели , что в дали начал образовываться смерч и приближаться к берегу. Стало страшно, мы побежали на выход. И потом он внезапно рассеялся. Смерч был около 20 минут. Сейчас ясно», — уточнил он.

Ранее в сети появились опубликованные туристами кадры смерча в Азовском море, образовавшемся недоделку от берега в Темрюкском районе. На кадрах очевидцев видно, что из-за смерча поднялся сильный ветер, который сдул надувные аттракционы на пляже.

До этого туристы рассказали, что люди отодвигают заграждения для отдыха на закрытых после наводнения пляжах Туапсе.

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