В Одессе задержали мужчину, который сорвал флаг Украины и бросил его на землю

В Одессе задержали мужчину, который сорвал с флагштока флаг Украины и бросил его на землю, сообщает местное издание «Думская».

Мужчине были предъявлены обвинения в «надругательстве над государственным флагом», ему грозит штраф или до трех лет тюрьмы.

Ранее с канцелярии российского посольства в эстонском городе Тарту сорвали государственный флаг.

Также дипмиссия указала на пренебрежительное отношение эстонских властей к своим обязательствам по Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Дипломаты надеются, что виновные будут найдены и понесут наказание, причиненный ущерб возмещен, а флаг России возвращен на место.

Несколько дней назад российское посольство в Таллине пострадало в результате атак хулиганов, а в начале марта неизвестный разбил окно в здании посольства РФ в Таллине. Позднее нападавший был задержан.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на главу медиагруппы «Царьград» предпринимателя Константина Малофеева.