Парк «Веретьево» вошел в тройку победителей Евразийской премии

Расположенный в Талдомском районе Подмосковья парк «Веретьево», спроектированный архитектором и художником Александром Бродским в «Арт-усадьбе Веретьево», вошел в тройку победителей Евразийской премии в области архитектуры и дизайна. Об этом сообщает Тelegram-канал «Архитайм».

Отмечается, что в жюри вошли представители из 16 стран — России, Италии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Бангладеш, Новой Зеландии, Бельгии, Индии, Гонконга, Китая, Швейцарии и др.

1-е место присудили Courtyard Office — новому образцу архитектуры рабочего пространства, раскинувшемуся в индийском городе Райпур. 3-го места удостоен культурный комплекс Дежи в китайском Нанкине.

Построенный в 2021 году парк «Веретьево» представляет собой многочисленные арт-объекты, органично вписанные в нетронутый болотный ландшафт на территории 7 гектаров. Архитектору Бродскому удалось создать единое ленд-арт-пространство, органично объединив искусство и природу.

Ранее сообщалось, что в Московской области назвали победителей конкурса «Лучший проект Подмосковья».