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Стала известна причина драки в шахматном клубе Петербурга

«Фонтанка»: в Петербурге задержан шахматист, избивший игровой доской коллегу

В Петербурге задержан президент шахматного клуба «Петровская ладья», которого подозревают в нанесении побоев члену клуба. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, игроки отмечали спиртным «День шахмат», преподаватель клуба воспользовался моментом и решил попросить у своего руководителя прибавку к зарплате.

Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой президент клуба схватил шахматную доску и начал избивать подчиненного. 36-летний руководитель «Петровской ладьи» задержан, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Пострадавший, 63-летний мужчина госпитализирован, у него диагностированы гематомы и ушибы, мужчине грозит ампутация поврежденного в ходе драки уха.

Ранее на Сахалине конфликт между двумя компаниями перерос в массовую драку со стрельбой.

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