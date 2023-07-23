Депутат Иванов считает, что РФ не дождется от ЮНЕСКО осуждения убийства военкора Журавлева

Депутат Госдумы от Ставропольского края, замруководителя фракции «Единая Россия» считает, что ЮНЕСКО не отреагирует на призывы России наказать виновных в убийстве российского военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, об этом парламентарий написал в своем Тelegram-канале.

«Осудят ли ЮНЕСКО или ООН убийство российского военкора Ростислава Журавлева от кассетных боеприпасов, переданных Киеву американцами? Призовут ли наказать виновных в том, что в результате этого удара еще четыре журналиста, выполняющих свой профессиональный долг, пострадали? Ответ, увы, очевиден, ведь сегодня Киевский режим, убивая наших граждан чужим ножом, ведет ту самую тотальную войну», — заявил политики.

По мнению Владимира Иванова, «истребить тех, кто говорит правду и одурачить остальных» — истинная тактика противников России.

Также депутат считает, что киевские власти пытаются развязать конфликт между российскими христианами и мусульманами.

Он отметил, что информация о недавнем рейде в подмосковных Котельниках, где мечеть организовали прямо в квартире, разнеслась по украинским пабликам. Иванов сравнил подачу этой новости украинской стороной с «фашистской агиткой».

«Каждый мусульманин знает, что вся земля – это мечеть, а любой служащий российского закона защитит верующего, даже когда он молится в метро», — подчеркнул автор поста.

Депутат назвал Россию большой многонациональной страной, где защищают и уважают духовные ценности всех ее жителей.

«Мы, наученные кровопролитными войнами и революциями, знаем, как ценен мир в собственном доме», — заключил Иванов.

Ранее постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил РИА Новости, что Москва потребует от руководства ЮНЕСКО осудить убийство военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева.