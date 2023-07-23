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Депутат Иванов считает, что РФ не дождется от ЮНЕСКО осуждения убийства военкора Журавлева

Депутат Владимир Иванов: тактика наших противников — истребить тех, кто говорит правду

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Депутат Госдумы от Ставропольского края, замруководителя фракции «Единая Россия» считает, что ЮНЕСКО не отреагирует на призывы России наказать виновных в убийстве российского военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, об этом парламентарий написал в своем Тelegram-канале.

«Осудят ли ЮНЕСКО или ООН убийство российского военкора Ростислава Журавлева от кассетных боеприпасов, переданных Киеву американцами? Призовут ли наказать виновных в том, что в результате этого удара еще четыре журналиста, выполняющих свой профессиональный долг, пострадали? Ответ, увы, очевиден, ведь сегодня Киевский режим, убивая наших граждан чужим ножом, ведет ту самую тотальную войну», — заявил политики.

По мнению Владимира Иванова, «истребить тех, кто говорит правду и одурачить остальных» — истинная тактика противников России.

Также депутат считает, что киевские власти пытаются развязать конфликт между российскими христианами и мусульманами.

Он отметил, что информация о недавнем рейде в подмосковных Котельниках, где мечеть организовали прямо в квартире, разнеслась по украинским пабликам. Иванов сравнил подачу этой новости украинской стороной с «фашистской агиткой».

«Каждый мусульманин знает, что вся земля – это мечеть, а любой служащий российского закона защитит верующего, даже когда он молится в метро», — подчеркнул автор поста.

Депутат назвал Россию большой многонациональной страной, где защищают и уважают духовные ценности всех ее жителей.

«Мы, наученные кровопролитными войнами и революциями, знаем, как ценен мир в собственном доме», — заключил Иванов.

Ранее постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил РИА Новости, что Москва потребует от руководства ЮНЕСКО осудить убийство военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева.

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