«Кто-то спал на пляже»: жительница Родоса рассказала об эвакуации людей в связи с лесным пожаром

Проживающая на греческом острове Родос Виктория рассказала «Газете.Ru», что во время эвакуации из горящих поселений никто не рассказывал туристам, где им предстоит ночевать. По ее словам, в связи с этим на острове был « настоящий хаос»: люди спали на пляжах и на стадионах.

«Конечно, паника была среди туристов, потому что никто нормально не объясняет туристам, куда идти, куда их везут, где они будут ночевать. По поводу организации все очень сложно, туристов отправляли в каких-то грузовиках с открытой крышей, которые перевозят продукты. Кто-то спал на пляже, кто-то спал на стадионах. Общественный транспорт перестал ходить, потому что все перевозили туристов. В общем, творился настоящий хаос. Пожары были, пожары часто происходят. Но чтобы пожар уничтожал гостиницы, такое впервые», — сказала она.

Гид на Родосе Илья рассказал «Газете.Ru», что в связи с пожаром возникли неудобства из-за эвакуации людей в более безопасные места, при этом местные жители предлагают помощь туристам. По его словам, тушение возгорания затрудняют жара и сильный ветер на острове.

«Вчера же на остров прибыла помощь из некоторых соседних государств. В данный момент пожар пытаются контролировать. На остров прибыло все необходимое правительство, чтобы регулировать обстановку. Сегодня один из самых жарких дней в году, на острове всегда ветрено, а тем более сейчас в сильную жару — все это затрудняет тушение пожара. Неудобства в виде перемещения туристов и местных жителей из некоторых районов, все остальное работает в стандартном режиме. Жители острова Родос очень переживают за туристов, поэтому предлагают им всяческую помощь едой, водой и расселением. Часть туристов разместили на кораблях, другую разместили в закрытых спортивный комплексах, в которых есть кондиционеры, туда периодически подвозят еду», — пояснил он.

На греческом острове Родос пятый день бушует сильный лесной пожар, который начался в центре острова и дошел до побережья на юго-востоке. В связи с этим из районов Киотари и Лардос, которым угрожает огонь, эвакуировали 30 тыс. человек. Уточняется, что в Линдос уже приехали первые автобусы с сотнями туристов. Они остановились в гостиничных номерах в этом районе.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров может стать причиной смерти до 9000 американцев в год.