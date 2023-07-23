В Греции спрогнозировали самую длительную жару в истории страны

Афинская национальная обсерватория спрогнозировала самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений в Греции. Об этом сообщает CNN.

По словам директора по исследованиям обсерватории Костаса Лагувардоса, вероятно, жители Греции переживут от 15 до 16 дней сильной жары. Он отметил, что подобной ситуации ранее не было в стране.

Лагувардос также добавил, что аномально жаркая погода может продлиться и дольше, однако пока что это трудно предсказать. Он указал, что самая мощная тепловая волна, наблюдавшаяся в Греции, длилась 12 дней в июле 1987 года. По его словам, температура в Афинах нынешним летом может превысить исторический рекорд июня 2007 года — тогда температура составляла +44,8°C.

До этого сообщалось о крупном лесном пожаре на острове Родос. Президент муниципальной организации по культуре и спорту мэрии острова Терис Хадзииоанну заявлял, что более 30 тыс. человек могут эвакуировать из районов природного пожара.

В июле 2022 года на территории Греции было зарегистрировано 53 возгорания.

Ранее сообщалось, что Египет остановил поставки СПГ в Европу из-за жары.