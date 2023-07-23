Врач объяснила, почему не стоит промывать нос морской водой

Орошение носа морской водой — действенная профилактика респираторных заболеваний. Но в некоторых случаях процедура может принести больше вреда, чем пользы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач общей практики Лаборатории «Гемотест» Елена Горина.

По словам эксперта, промывание носа морской или соленой водой помогает справиться с заложенностью и облегчает насморк, предупреждает риниты, синуситы и ОРВИ. Такой «душ» увлажняет слизистую, что особенно важно зимой, когда воздух в помещении очень сухой. С его помощью из носа вымываются скопившаяся пыль, слизь и патогенные бактерии.

«Однако если выполнять эту процедуру неправильно, она может привести к воспалениям носоглотки и уха. Так, при промывании носа, жидкость, попавшая внутрь, выходит наружу через носоглотку или вторую ноздрю. Но если нос сильно заложен, не дышит, в нем есть доброкачественные новообразования или полипы, а также искривлена носовая перегородка, вода может попасть в евстахиеву трубу и спровоцировать обострение отита – воспаления уха», – сообщила Елена Горина.

Поэтому обильные промывания необходимо проводить после консультации с лором, а для профилактики использовать небольшое количество спрея или соляной раствор в каплях. При сильном насморке перед орошением носа рекомендуется использовать сосудосуживающие средства.

«Еще одна ошибка многих – промывание носа водой прямо из моря во время купания. В такой воде, как правило, присутствуют посторонние примеси: взвесь песка, невидимые частички мусора. Все это попадет в носоглотку и может вызвать воспаления, а также кишечные инфекции. И уж тем более не стоит увозить домой морскую воду в бутылках: в ней очень быстро начинают размножаться вредные для человека микроорганизмы», – предостерегла эксперт Лаборатории «Гемотест».

Она рекомендовала использовать уже готовые растворы для промывания носа, которые продаются в аптеке. Они стерильны, и их удобно применять. В зависимости от концентрации солей они делятся на изотонические и гипертонические. Изотонический – это раствор с концентрацией хлорида натрия 0,9%, что сопоставимо с содержанием солей в плазме человека. Такие средства отлично подходят для увлажнения слизистой носа, профилактики ОРВИ, лечения слабого насморка. Гипертонические растворы содержат около 2-2,2% солей и помогают снять отек слизистой за счет того, что соль оттягивает на себя жидкость из пазух и тканей. Но такие растворы могут пересушить слизистую, поэтому использовать постоянно их не нужно.

«Если под рукой нет готового препарата, можно приготовить его самостоятельно: в 200 мл теплой кипяченой воды развести 1 чайную ложку соли без горки. Использовать можно как обычную поваренную, так и очищенную морскую. Не рекомендуется брать для приготовления раствора соль для ванн: в ней могут содержаться посторонние примеси», – посоветовала врач.

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