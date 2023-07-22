В МИД заявили о неизбежности наказания виновных в гибели журналиста Журавлева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновных в гибели военного корреспондента Ростислава Журавлева, в том числе поставщиков кассетных боеприпасов, ждет заслуженное наказание. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Кроме того, всю меру ответственности с теми, кто обстрелял колонну российских журналистов, разделят и те, кто поставлял Киеву кассетные боеприпасы.

Захарова подчеркнула, что нападение на корреспондентов было совершено неслучайно: корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами.

Россия не имеет иллюзий, что профильные международные структуры вновь предпочтут закрыть глаза на произошедшее.

22 июля РИА Новости сообщило, что журналист Ростислав Журавлев погиб в зоне спецоперации. Ранения также получили еще два журналиста — фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и военкор «Известий». Сообщалось, что обстрел колонны совершили с помощью кассетных боеприпасов.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.