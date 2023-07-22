В ОП РФ рассказали о попытках ЦИПСо разжечь межнациональные конфликты внутри России

Сегодня соцсети играют одну из ключевых ролей в информационной войне, считает член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

«Соцсети сегодня это не просто пространство для общения, это мощнейший инструмент распространения информации: быстро и массово. Глупо думать, что этим не постараются воспользоваться в ЦИПСо. При этом упор делается на популяризацию негатива, чтобы усилить тревожные настроения в обществе. Целенаправленно раскручивается деструктивный контент, развивается агрессия в сети, ведется деятельность, направленная на повышение кибербуллинга определенных категорий пользователей», — сказал он.

Данюк отметил, что «подобные технологии, к сожалению, становятся очень эффективными».

«Информационная война сегодня ушла намного дальше, теперь это уже не просто разовые вбросы, а целая продуманная кампания по деморализации населения, и соцсети играют в этом одну из ключевых ролей. К сожалению, такие технологии становятся очень эффективными в случае, если существующие проблемы в обществе, а именно этническая преступность, этнические группировки, значительное влияние этнических диаспор, которые с помощью коррупционных схем помогают избежать ответственности виновников резонансных преступлений», — добавил он.

Член ОП РФ подчеркнул, что эти составляющие многократно увеличивают возможность дестабилизировать общественно-политическую ситуацию.

«Поэтому очень важно говорить о том, что этими проблемами будут пользоваться наши враги, будут пользоваться ЦИПСо, для того чтобы нагнетать атмосферу скорейшего краха, хаоса и беспорядков. Но не менее важно устранять первопричины, благодаря которым эти технологии работают. А первопричины, в первую очередь – громкие и резонансные случаи этнической напряженности, этнической преступности, как в Москве, так и в других регионах России», — заключил он.