Очевидцы назвали причину обрушения пешеходного моста в Ленобласти

Жительница Ленобласти Полина (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что на пешеходном мосту, который обрушился в Луге во время фольклорного фестиваля «Ольгины берега», люди стояли в несколько рядов и ожидали появления княгини Ольги. По словам Полины, медиков на мероприятии не было, поэтому после обрушения моста очевидцы стали искать врачей среди зрителей.

«Мы стояли в 15 метрах от моста. В афишах было заявлено, что (княгиня – Газета.Ru) Ольга прибудет в 14:00. Уже тогда на мосту стояли люди в несколько рядов, и дерево хрустело под ногами. Зрители прождали Ольгу более 50 минут. Видимо, в момент, когда лодка наконец показалась, еще люди взошли на мост - он декоративный, через овраг. Были слышны треск, вздохи и тишина. Люди вокруг даже не поняли толком, что случилось. Никто не звал на помощь, не было криков. Первыми сразу бросились витязи, здоровые мужики в латах, встречали лодку на берегу. Затем очевидцы стали звать медиков из зрителей. На празднике не дежурила скорая, хотя народу было очень много. Видела только двух мужчин с надписью «полиция» на спине. Прибыли два пожарных расчета и «скорая», но они не понимали куда ехать — их направляли очевидцы. Службы города явно не были в курсе, где устраивают праздник», — сказала она.

По словам Полины, пешеходный мост не был рассчитан на большое число зрителей, а организаторы фестиваля не призывали людей освободить его.

«Этот мост никогда не был рассчитан на такие нагрузки. Я не слышала призывов освободить мост. Никто не ожидал такого. Организаторы пытались помочь пострадавшим. Обычно этот праздник проходил в другом месте, но сейчас там благоустройство набережной. Праздник перенесли на главную площадь города, а к прибытию Ольги соорудили пирс — как раз напротив этого моста», — пояснила она.

Алена, другая очевидица произошедшего, рассказала «Газете.Ru», что в момент обрушения на мосту было 30-40 человек. По ее словам, один из пострадавших получил травму головы, так как в момент обрушения находился под мостом. У еще одной девушки был расцарапан лоб.

«Мост обвалился из-за количества стоящих на нем людей, сломался пополам во время выхода Ольги. Многие просили людей отойти с моста, так как он старый, и народу на нем очень много. В районе 30-40 человек было на мосту. Одного пострадавшего увезли в больницу на «скорой». Насколько мне известно, во время обрушения он стоял под мостом, и ему прилетело по голове. Мужчина сразу потерял сознание. Его вытащили из-под моста и пытались привести в чувства, в то же время другая пострадавшая девушка, истекая кровью, сидела на скамейке и вытирала кровь. Она расцарапала лобную часть ближе к виску. Остальные, кто был на мосту, выбрались целыми, но очень испуганными. Было очень много суматохи. Как себя чувствуют пострадавшие на данный момент, неизвестно. «Скорая» приехала очень быстро», — отметила она.

22 июля пешеходный мост обрушился в городе Луга Ленинградской области. По данным регионального СК, один человек погиб, еще трое пострадали. Мост сломался во время проведения фольклорного фестиваля «Ольгины берега». СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее автомобильный мост обрушился в Нижегородской области.