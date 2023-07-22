Собянин сообщил о гибели четырех человек в результате аварии в ТЦ «Времена года»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о гибели четырех человек в результате аварии в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте.

«Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать», — написал он.

Мэр добавил, что есть пострадавшие с ожогами. Все службы города и МЧС оперативно работают на месте.

Ранее появились первые кадры с места прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве.

Отмечается, что у пострадавших обожжены ноги. В здании остаются люди, заблокированные паром и кипятком.

Также сообщалось, что более 50 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве.

На место выехали сотрудники скорой помощи и спасатели.

Уточняется, что торговый центр обесточили. В настоящий момент заблокированные люди остаются на третьем этаже здания, а также в цеху и в столовой.

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