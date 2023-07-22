Городские службы устраняют последствия разлива горячей воды в ТЦ «Времена года», сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».

В компании сообщили, что устраняют разлив горячей воды по адресу: Кутузовский проспект, д. 48, стр. 1.

Ранее появились первые кадры с места прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве.

Отмечается, что у пострадавших обожжены ноги. В здании остаются люди, заблокированные паром и кипятком.

Также сообщалось, что более 50 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве.

Уточняется, что торговый центр обесточили. В настоящий момент заблокированные люди остаются на третьем этаже здания, а также в цеху и в столовой.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что в столичном торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте днем 22 июля произошел прорыв горячей воды, посетители получили ожоги.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.