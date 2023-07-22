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Власти Истры сообщили о применении газа в операции при штурме дома

Глава Истры Витушева: СОБР применил газ в операции при штурме дома в подмосковном Шервуде

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале сообщила, что сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) штурмуют домовладение, в котором забаррикадировался злоумышленник.

Отмечается, что в операции используется газ.

Ранее Следственный комитет (СК) России сообщил, что утром 22 июля неизвестный проник в частный дом в коттеджном поселке «Шервуд» возле подмосковной Истры. Прибывший на место участковый сотрудник полиции «потребовал прекратить противоправные действия, однако мужчина высказал в его адрес угрозы применения насилия и продемонстрировал оружие».

Затем мужчина забаррикадировался в доме и стал стрелять из окон в строну сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет по факту случившегося завел уголовное дело.

Ранее Витушева сообщила, что мужчина, который с оружием пробрался в дом в коттеджном поселке «Шервуд» в Московской области, приехал в столичный регион из Сибири, и он психически нездоров.

Ранее стало известно, что в захваченном в Истре доме мог проживать экс-президент Украины Виктор Янукович.

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