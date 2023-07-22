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«Таранили автомобили, избивали палками и стреляли»: массовая драка произошла на Сахалине

На Сахалине конфликт между двумя компаниями перерос в массовую драку со стрельбой

В Долинске местные жители стали свидетелями массовой драки с участием десятка мужчин, они таранили машины друг друга и открыли стрельбу. Кадры потасовки публикует Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Конфликт произошел возле супермаркета «Первый семейный», по неустановленной пока причине началась драка, участники потасовки таранили друг друга на автомобилях, избивали палками, у одного из них в руках оказалось оружие. Он несколько раз стрелял по дерущимся. Свидетелями произошедшего стали десятки горожан.

«Это не кино снимают, задело три или четыре машины. Полиция уже едет, кажется из дробовика стреляли», — рассказал один из очевидцев.

По сообщению регионального МВД, участники драки пытались скрыться с места происшествия и попали в ДТП. Троих удалось задержать, обстоятельства массовой потасовки и личности остальных участников устанавливаются.

Ранее два человека пострадали в массовой драке на востоке Москвы.

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