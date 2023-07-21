В России подготовили проект перечня оснований отказа в выдаче паспорта

Основаниями для отказа МВД России выдать или заменить паспорт могут стать невозможность установления личности человека, неуплата госпошлины и отсутствие гражданства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства об утверждении положения о паспорте, который подготовило МВД.

Постановление должно вступить в силу с 26 октября.

В перечень отказа также включены наличие у гражданина ранее выданного действительного паспорта, наличие поданного заявления о выдаче или замене паспорта, по которому не оформлен и не выдан паспорт.

Еще одной причиной, по которой гражданину могут не выдать паспорт, может стать неявка по истечении 30 календарных дней ‎со дня приглашения на прием при рассмотрении заявления о выдаче или замене паспорта, поданного в форме электронного документа.

Отказать в выдаче паспорта, согласно проекту, органы могут при поступлении неполного пакета необходимых документов и их непредоставление заявителем в двухдневный срок с даты направления уведомления.

В июне МВД РФ начало принимать заявления лиц с двойным гражданством об отказе от паспорта Украины.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.