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В Уфе трехлетний ребенок упал в открытый колодец

В Уфе прокуратура начала проверку после падения мальчика в открытый колодец

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Прокуратура Республики Башкортостан начала проверку после инцидента в Уфе, где трехлетний мальчик травмировался после падения в открытый канализационный люк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пообещали дать правовую оценку действиям коммунальных служб и должностных лиц, ответственным за эксплуатацию колодца.

Инцидент произошел 20 июля на улице Степана Кувыкина. Трехлетний мальчик упал в открытый колодец. После случившегося ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у мальчика различные травмы, ни одна из них не представляет угрозу жизни.

Ранее в Свердловской области 15-летний подросток провалился в шестиметровый колодец.

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