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Минздрав предложил прекратить массовую вакцинацию от коронавируса

Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации от коронавируса

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Павел Львов/РИА Новости

Минздрав России предложил проект закона, согласно которому предлагается перейти от массовой вакцинации жителей РФ от коронавируса к вакцинации только уязвимых категорий граждан. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что к такому порядку предлагается перейти «в связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации».

К уязвимым категориям граждан отнесли людей с хроническими заболеваниями, с иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

11 июля сообщалось, что жительница Тувы попала в больницу Кызыла с жалобами на повышенное давление, но скончалась после получения ожога, ампутации, заражения COVID-19 и пневмонии. Инцидент произошел в январе этого года в республиканской больнице, куда 62-летняя жительница города была доставлена на «скорой» с жалобами на повышенное артериальное давление. Расследование дела находится на особом контроле городской прокуратуры.

Ранее вирусолог Чумаков заявил о возможности лечения рака с помощью коронавируса.

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