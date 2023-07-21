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В Тульской области расставляют в полях ловушки из заточенной арматуры

В Ефремове фермеры прячут в полях ловушки из заточенной арматуры

Жители Ефремова Тульской области пожаловались на фермеров, которые расставляют по периметру полей заточенную арматуру. Видеозапись, на которой мужчина показывает заточенные, как лезвие колы, которые он собрал на одном из полей, опубликовал Telegram-канал «Тула Жесть».

«Сегодня сходил на речку. На новом месте на накатанной дороге стоят штыри. Замаскированы соломкой. Там идет тропа, деревенские пацаны ходят купаться на речку. Сегодня попросили: «Дядь, выдерни колы»», — рассказывает подписчик канала, приславший видео.

По его словам, длина колов составляет около 40 сантиметров, каждый из них заточен, как острое лезвие. По предположению подписчиков канала, фермеры ставят подобные «ловушки» для автомобилистов, которые сокращают по полям дорогу к реке.

Ранее в Тульской области ребенок пострадал, напоровшись на металлический кол, спрятанный в поле.

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