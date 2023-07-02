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Гладков сообщил о сбитом беспилотнике над Белгородским районом

Губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Белгородским районом

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РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Он отметил, что оперативные службы устраняют последствия на земле. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее 2 июля Гладков сообщил, что более половины предприятий в Шебекинском округе Белгородской области, которые получили различные повреждения при обстрелах со стороны украинской армии, возобновили свою деятельность. Он отметил, что известное предприятие по производству макаронных изделий в Шебекине продолжит свою работу 3 июля.

30 июня Вооруженные силы Украины совершили обстрел автомобильного пункта пропуска Нехотеевка в Белгородской области. Уточнялось, что по пункту пропуска выпустили семь мин.

Ранее в России рассказали, какой может быть «санитарная зона» между РФ и Украиной.

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