Врач объяснил, как бороться с натиранием и отечностью ног летом

Из-за жаркой погоды и повышенной активности летом становится сложнее подобрать удобную обувь. Кроме того, летом чаще происходит отекание ног из-за расширения кровеносных сосудов под влиянием высокой температуры в жару, из-за чего жидкость выходит в ткани. Об этом «Газете.Ru» рассказал Иван Ромасов, врач-терапевт ИНВИТРО.

По словам эксперта, лучше всего летом носить открытую обувь. Нога будет вентилироваться и меньше потеть – на поверхности не будут размножаться патологические бактерии.

«В таком случае совершенно не важно, из какого материала обувь. Но не всегда есть возможность носить открытую обувь, и нужна закрытая. Тут уже от материала будет зависеть многое. Открытую обувь не рекомендуют носить людям с диабетом – для них слишком высок риск постоянной травматизации, порезов и появления ранок на ноге. При данном заболевании эти проблемы могут привести к так называемому синдрому «диабетической стопы» – серьезному осложнению диабета», — заявил врач.

Идеальный выбор в таком случае – тканевая обувь, или перфорированная, или в сеточку. Есть мнение, что в закрытой обуви нога будет потеть, но это совсем не так. В тканевой обуви, пропускающей воздух, а особенно подобранной по размеру, нога не будет потеть. К тому же ноги меньше будут пачкаться, и риск травмы снизится.

«Не стоит забывать и о правилах личной гигиены летом. Чтобы предотвратить потливость ног, нужно их ополаскивать прохладной водой, или использовать присыпки (к примеру тальк) для уменьшения потоотделения. Чтобы удалить неприятный запах из обуви, можно использовать специальные аэрозоли.

Отечность ног же происходит из-за того, что кровь становится более загущенной (вследствие потери жидкости) и замедляется ее отток. Профилактика этого состояния – движение. Чем больше вы стоите на ногах или передвигаетесь, тем чаще сокращаются мышцы голени, которые отвечают за регуляцию тонуса сосудов ног.

«Также желательно пить больше обычной негазированной воды, чтобы предотвратить загущение крови, и носить свободную обувь. Она не будет сдавливать ноги и ухудшать кровообращение в них. Если ваши отеки сопровождаются болезненными ощущениями, покраснением, уплотнением и напряжением кожи – в таком случае лучше всего сразу обратиться к врачу, так как причина этих отеков может быть гораздо сложнее», — пояснил медик.

Ранее врач объяснила, из-за чего возникает повышенная потливость.