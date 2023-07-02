Посол России выразил надежду на возобновление прямых рейсов на Кубу

Посол России на Кубе Виктор Коронелли считает необходимым прямое авиасообщение между Москвой и Гаваной, сообщает ТАСС.

«Нам нужен хотя бы один рейс из Москвы в Гавану. <…> Не далее как в мае этого года <…> было заявление об открытии рейсов «Аэрофлота» на Кубу. Заявление делал генеральный директор «Аэрофлота» Александровский. И тогда было сказано, что речь идет о трех рейсах в неделю, два в Варадеро, один в Гавану. Мы очень ждем этого рейса в Гавану», — заявил Коронелли.

Он объяснил свою позицию тем, что Россия и Куба наращивают бизнес-контакты, а для России Куба также является важным направлением для туризма.

Ранее Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кубой, рейс вылетел из Москвы в курортный город Варадеро.

Рейс выполняет авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», на самолетах Boeing-777. Борт рассчитан на 457 пассажиров.

Ранее 50-летний турист попал в больницу с некрозом пениса после 24-часового секса с женой.