Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол России выразил надежду на возобновление прямых рейсов на Кубу

Посол России на Кубе считает необходимым прямое авиасообщение между Москвой и Гаваной

close
100%
Depositphotos

Посол России на Кубе Виктор Коронелли считает необходимым прямое авиасообщение между Москвой и Гаваной, сообщает ТАСС.

«Нам нужен хотя бы один рейс из Москвы в Гавану. <…> Не далее как в мае этого года <…> было заявление об открытии рейсов «Аэрофлота» на Кубу. Заявление делал генеральный директор «Аэрофлота» Александровский. И тогда было сказано, что речь идет о трех рейсах в неделю, два в Варадеро, один в Гавану. Мы очень ждем этого рейса в Гавану», — заявил Коронелли.

Он объяснил свою позицию тем, что Россия и Куба наращивают бизнес-контакты, а для России Куба также является важным направлением для туризма.

Ранее Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кубой, рейс вылетел из Москвы в курортный город Варадеро.

Рейс выполняет авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», на самолетах Boeing-777. Борт рассчитан на 457 пассажиров.

Ранее 50-летний турист попал в больницу с некрозом пениса после 24-часового секса с женой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях