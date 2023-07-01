OceanGate Expeditions продолжает продавать билеты на туры к «Титанику» после гибели батискафа «Титан», сообщается на сайте компании.

На выбор доступны две экспедиции с 12 по 20 июня и с 21 по 29 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что пассажиры батискафа «Титан», обломки которого были найдены 22 июня в Атлантике, погибли быстро и безболезненно.

Опрошенные телекомпанией эксперты считают маловероятными шансы на то, что тела погибших удастся обнаружить.

Как отметила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, разрушение корпуса подводного аппарата произошло «невероятно быстро», всего за долю миллисекунды.

В свою очередь, профессор Саутгемптонского университета Блэр Торнтон сравнил давление, которое «Титан» испытал на себе при разрушении, с падением Эйфелевой башни на батискаф.

Разрушение батискафа и гибель его экипажа могли произойти из-за накопившихся проблем, в том числе с целостностью корпуса, считает исполнительный директор Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.