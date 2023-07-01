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В РПЦ прокомментировали ультиматум Минкультуры Украины в адрес УПЦ

Легойда назвал недопуск монахов в Лавру очередным произволом Киева

Решение киевских властей ограничить доступ монахам Украинской православной церкви на территорию Киево-Печерской лавры является «вопиющим произволом», заявил представитель Русской православной церкви, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда.

«Решение украинских властей прекратить доступ монахов в Киево-Печерскую Лавру - очередной акт вопиющего произвола. На Украине при полном попустительстве мирового сообщества продолжается террор в отношении Украинской православной церкви», - написал он в своем Telegram-канале.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с антицерковными гонениями в 1920-1930 годах. «Тогда со стороны западных стран звучали хотя бы слова осуждения в адрес безбожников. В наши дни - лишь молчание, которое можно рассматривать как знак поддержки преследований», - цитирует Легойду сайт «Аргументы и факты».

Ранее в канонической Украинской православной церкви назвали самоуправством требования украинских властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру. Одностороннее расторжение договора аренды сейчас обжалуется в судебном порядке, и пока суд не вынес решение, сообщили в юридическом отделе УПЦ.

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