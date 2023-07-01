В Туапсинском районе Кубани из-за ливней пришлось перекрыть трассу

На автодороге Джубга-Сочи возле поселка Джубга приостановлено движение автомобилей из-за ливней, передает Telegram-канал Госавтоинспекции Краснодарского края.

В ликвидации последствия ЧП задействованы четыре единицы спецтехники и шесть человек линейного состава.

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшие часы ожидаются ливневые дожди, гроза и ветер с порывами до 15 м/с. Об этом предупредили жителей столицы в городском управлении МЧС.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, избегать маневров и увеличить дистанцию перед другими авто. Кроме того, жителей столицы призвали обходить шаткие конструкции, не парковаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

По прогнозам синоптиков, воздух в Москве и Московской области в пятницу прогреется до +20°С. Вечером и ночью столбики термометров покажут +12...+14°С.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.