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В Дагестане мужчина напал на девушку из-за просвечивающего платья

В Дагестане мужчина напал на прохожую из-за просвечивающего платья

Житель Дагестана напал на улице на незнакомую девушку из-за того, что она надела якобы слишком просвечивающее и «развратное» платье. Об этом сообщает «Каспийск 24».

По информации издания, мужчина двигался на автомобиле и выкрикивал из окна замечания в адрес прохожей. Нападавшего возмутил ее внешний вид, из-за чего он вышел из машины, плюнул незнакомке в лицо, а потом толкнул ее на землю, в результате чего девушка получила сотрясение мозга и два ушиба на руке. Отмечается, что во время инцидента на заднем сиденье авто находились двое маленьких детей.

Согласно публикации, впоследствии пострадавшая обратилась в травмпункт и написала заявление в полицию.

В июне Telegram-канал Baza сообщал, что в Дагестане хозяева съемной квартиры попросили девушку съехать после ее ссоры с бойцом ММА. Мужчине не понравилось, что она гуляла по улице в велосипедках.

Ранее в Дзержинске водитель кроссовера Nissan подрезал учебный автомобиль и плюнул в беременную девушку-автоинструктора.

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