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В Братиславе учащийся поджег здание гимназии для особо одаренных детей

Standard.sk: в Братиславе учащийся поджег здание гимназии для особо одаренных детей и погиб

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Depositphotos

В Братиславе учащийся поджег здание гимназии для особо одаренных детей и погиб при пожаре, сообщает портал Standard.sk.

По данным портала, 18-летний юноша проник в здание гимназии и развел огонь на втором этаже, но не смог выбраться наружу. Мотивы поджигателя неизвестны.

Ранее в Иркутской области произошло повреждение железнодорожного оборудования из-за поджога. Инцидент повлиял на движение поездов.

ЧП произошло в ночь с 29 на 30 июня 2023 года на границе Аларского и Черемховского районов. Неизвестный поджег релейный шкаф, который расположен между железнодорожными станциями Забитуй и Черемхово. В результате произошедшего оборудование оказалось повреждено. Во время пожара никто не пострадал.

Движение поездов на участке было временно приостановлено из-за выхода из строя релейного шкафа.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело «Приведение в негодность путей сообщения» по факту произошедшего.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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