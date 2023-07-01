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В Кемеровской области арестовали мэра Анжеро-Судженска

Главу города Анжеро-Судженск в Кемеровской области арестовали по делу о взяточничестве

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Суд на два месяца арестовал главу города Анжеро-Судженск Кемеровской области Александра Рыбалко по делу о получении взятки в 1,9 млн рублей ( ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Анжеро-Судженского городского округа», — говорится в публикации.

По данным СК, его также обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и нелегальном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

В сообщении поясняется, что в 2020 году обвиняемый получил от директора строительной компании 1,9 млн рублей, после чего Рыбалко помог заключить муниципальные контракты на 117 млн рублей. Однако контрагент не выполнил своих обязательств. Кроме того, в период с 2019 по 2023 годы мэр города нелегально принимал участие в предпринимательской деятельности по представлению гостиничных услуг.

Ранее пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области сообщала, что главу города Анжеро-Судженск в Кемеровской области Александра Рыбалко задержали за превышение полномочий.

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