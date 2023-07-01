Во Франции состоялось новое заседание антикризисного штаба

Во Франции в утром в субботу 1 июля состоялось очередное заседание антикризисного штаба в связи с протестами в стране. Об этом пишет Le Monde.

«Правительство организовало... новое заседание межведомственного антикризисного штаба (CIC), чтобы подвести итоги четвертой ночи насилия в городах», — пишет газета.

Заседание провел глава офиса премьер-министра Орельен Руссо. Участвовали представители всех «затронутых» министерств. При этом сами министры на встрече не присутствовали, но они отправятся в затронутые беспорядками регионы.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания. В результате погромов полиция задержала более 990 человек.

Ранее в Совфеде РФ посоветовали ЕС обсудить устойчивость политического режима Франции.