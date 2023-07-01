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В Милане арестовали мужчину, воевавшего в Донбассе

Уроженца Италии арестовали в Милане, заподозрив в участии в конфликте на востоке Украины

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Johannes Neudecker/Global Look Press

Полиция Италии арестовала 29-летнего мужчину, предположительно, воевавшего в Донбассе против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила газета Il Fatto Quotidiano.

Как сообщает издание, уроженца города Роверето Алессандро Бертолини задержали в миланском аэропорту «Мальпенса» сразу по прилете в Италию.

Согласно информации следствия, мужчина с 2016 года пребывал в зоне боевых действий на востоке Украины и принимал участие в вооруженном конфликте за денежное жалование вместе с другими итальянцами.

Бертолини перевели в Геную, отвечать на вопросы следователей он не захотел. Следователи также установили личности других итальянцев, воевавших в Донбассе. Бертолини пока единственный из них, вернувшийся на родину.

Ранее Бертолини показывали в репортаже с Донбасса телеканала Rai2. Мужчина держал в руках автомат и рассказывал, что с тех пор, как он был ребенком, мечтал стать солдатом.

Ранее СК РФ заочно предъявил обвинение руководителям СБУ за обстрелы Донбасса с 2014 года.

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