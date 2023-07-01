Число арестов после беспорядков во Франции приближается к полтысячи

Французские правоохранители задержали 471 человека со старта беспорядков 30 июня, передает Общественная служба новостей.

Данной информацией поделился телеканал BFMTV, ссылаясь на главу МИД и заморских территорий Жеральда Дарманена.

Дарманен посетил город Мант-ла-Жоли около 02:30 утра по местному времени (03:30 мск) для встречи с сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее колумнист издания New York Times Роджер Коэн заявил, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону требуется как можно скорее урегулировать ситуацию в государстве, чтобы не допустить более опасных последствий.