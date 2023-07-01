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Число арестов после беспорядков во Франции приближается к полтысячи

Число арестованных на беспорядках во Франции 30 июня возросло до 471

Французские правоохранители задержали 471 человека со старта беспорядков 30 июня, передает Общественная служба новостей.

Данной информацией поделился телеканал BFMTV, ссылаясь на главу МИД и заморских территорий Жеральда Дарманена.

Дарманен посетил город Мант-ла-Жоли около 02:30 утра по местному времени (03:30 мск) для встречи с сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее колумнист издания New York Times Роджер Коэн заявил, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону требуется как можно скорее урегулировать ситуацию в государстве, чтобы не допустить более опасных последствий.

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