СМИ раскрыли число задержанных на протестах во Франции

Французский телеканал BFM TV сообщил со ссылкой на МВД страны, что за одну ночь в ходе протестов были задержаны 994 человека.

В ходе протестов получили ранения 79 человек, были сожжены 1350 автомобилей, повреждения получили 234 здания, в том числе 31 полицейский участок, 16 муниципальных полицейских участков и 11 казарм жандармерии.

При этом сотрудники силовых ведомств Франции отмечают снижение интенсивности протестов по сравнению с событиями за день до этого.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала министров оставаться в Париже на фоне протестов.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка Нахеля от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании более 600 человек.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.