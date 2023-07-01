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В Ирландии украинских беженцев выселяют из убежища в монастыре

RTE: в Ирландии 40 украинским беженцам дали сутки на выселение из убежища в монастыре

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Alberto Pezzali/AP

Украинским беженцам в Ирландии заявили о необходимости покинуть убежище в монастыре в течение суток. Об этом сообщает RTE.

Отмечается, что в городе Голуэй в монастыре проживали более 40 украинских беженцев. Здание переделали в центр размещения. Проживающих в нем уведомили, что им необходимо покинуть убежище в течение суток по причине «существенных вопросов к пожарной безопасности».

«Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место стало нашим домом», — рассказала одна из проживавших в монастыре беженок.

До этого сообщалось, что в Чехии с 1 июля вступят в силу новые правила оплаты жилья для украинских беженцев, что повысит риски нехватки жилья и массового возвращения украинцев домой. С июля жители Чехии, принимающие украинцев, перестанут получать выплаты за размещение беженцев по старой схеме.

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