Во Франции объявили о применении бронетехники на протестах

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила об использовании бронетехники с целью подавления массовых протестов в государстве. Об этом сообщает AFP.

По информации BFM, власти были намерены развернуть четыре машины Centaur и 14 бронированных колесных машин.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон отчитал премьер-министра Элизабет Борн за ее резкие высказывания в адрес крайне правой партии «Национальное объединение».

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании более 600 человек.

Ранее глава МВД Франции заявил, что ближайшие несколько часов станут «решающими» в пресечении беспорядков.