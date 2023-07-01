В Оренбургской области пропала пятилетняя девочка

В Сорочинске, Оренбургская область, ищут пятилетнюю девочку. Последний раз ее видели днем во дворе жилого дома. Об этом сообщила глава Сорочинского округа Татьяна Мелентьева в своем Telegram-канале.

Девочка пропала 30 июня 2023 года, на ней были надеты сиреневая футболка, синие длинные лосины и сандалии. Ребенка ищут полицейские, кинологи с собаками и волонтеры. Также из Оренбурга приехали отряд «Оренспас» и группа водолазов. Специалисты обследуют дно реки, рядом с которой проживает девочка.

Поисковики уже осмотрели двор и ближайшие лесополосы. Волонтеры обходят улицы Сорочинска и детские площадки.

Планируется, что поиски будут вестись всю ночь. Для этого дополнительно привлекли сотрудников полиции из Тоцкого и Новосергиевского отделов, а также сорочинского лесничества и центра пожаротушения и охраны лесов.

Поисковики намерены расширить радиус поиска 1 июля, а для этого использовать волонтеров из числа горожан.

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