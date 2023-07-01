Психолог объяснила, как понять, что вы находитесь в токсичных отношениях

Чаще всего женщины вступают в абьюзивные и токсичные отношения, когда их комплекс неполноценности суммируется со страхом одиночества. Тогда они оказываются готовы пустить в свою жизнь любого мужчину, который закроет их потребность в отношениях. Об этом «Газете.Ru» рассказала системный психолог и основательница Открытого Университета «Симург» Вания Маркович.

По словам эксперта, одним из главных признаков токсичных отношений является контроль.

«Все начинается с вопросов о том, где ты была и почему. А после следует критика. Затем начинаются повышенные требования и человек старается внедрять контроль в жизнь партнера на почве неуважения и непринятия его ценностей, увлечений, образа жизни», – сообщила психолог.

Также ярким признаком токсичных отношений является отсутствие поддержки и обесценивание. Партнер вместо того, чтобы вложить в другого силы, начинает сомневаться в нем и вселять неуверенность в навыках и возможностях.

«Еще один признак токсичных отношений – неуважение. Ведь ни физическое, ни эмоциональное насилие в паре невозможно, когда партнеры уважают друг друга. Так в здоровых отношениях оба партнера понимают, что они не могут друг другу что-либо диктовать или требовать. Все, что человек может, исходя из этого уважения, прийти к другому и предложить высказать свое мнение и прийти к компромиссу», – констатировала Вания Маркович.

Она отметила, что также токсичные отношения характеризуются требованием определенного поведения от партнера. При том обычно требования, например, не идти на встречу, сопровождаются обещаниями купить что-то взамен, ласковыми обращениями. За подобными обещаниями и нежными словами девушка не видит главный посыл, ведь она счастлива, что «наконец-то кому-то нужна».

«Отношения – это хрупкий процесс. Если вы чувствуете давление от мужчины, постарайтесь осознать, какие проблемы есть в отношениях, и попробуйте обсудить их с партнером. Если вас не слышат, а ситуация усугубляется, следует задуматься о выходе из этих отношений», – заключила эксперт.

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