Названы 5 признаков того, что пора к психиатру, а не к психологу

При изменениях психоэмоционального состояния или появлении личных проблем многие спешат к психологу. Однако некоторые ситуации требуют более серьезного и комплексного вмешательства, иначе можно серьезно усугубить свое состояние. Об этом «Газете.Ru» рассказала психиатр реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Людмила Нугаманова.

По словам эксперта, существует несколько категорий специалистов, которые помогают разобраться с психическими или ментальными проблемами. К их числу относятся: врач-психиатр, врач-психотерапевт и психолог.

Психолог – это специалист с высшим психологическим образованием, который помогает корректировать недостатки характера, личности, поведенческого и эмоционального реагирования. Основным инструментом работы психолога является психотерапия, то есть разговорная терапия.

Психиатр – это врач с высшим медицинским образованием в сфере психиатрии. Он работает с глубокими нарушениями психики, органическими поражениями мозга, галлюцинаторными, бредовыми, шизофреническими расстройствами, маниакально-депрессивными психозами, расстройствами личности. Он лечит с помощью медикаментозной терапии.

Психотерапевт объединяет в себе двух перечисленных специалистов. Это тоже врач с высшим медицинским образованием в сфере психиатрии, но также он проходит переподготовку или повышение квалификации в сфере психологии, поэтому помимо медикаментозной терапии может работать с пациентом с помощью психотерапии.

«Есть пять основных признаков, по которым можно самостоятельно определить, что психолог уже не поможет и вам требуется консультация психиатра или психотерапевта. Среди них сильная раздражительность, когда из себя вывести может все, что окружает; повышенная тревожность на протяжении всего дня; резкие перепады настроения; снижение памяти, концентрации внимания и работоспособности; нарушения сна и хроническая бессонница в течение месяца и более», – сообщила Людмила Нугаманова.

Она отметила, в случае, если человек наблюдает у себя хотя бы один из вышеперечисленных признаков, это повод задуматься над тем, чтобы пойти на консультацию к психиатру.

«Не стоит геройствовать и пытаться справиться самостоятельно с накопившимися проблемами. В трудных ситуациях наиболее эффективным подходом лечения может стать комбинированная терапия, сочетающая психологическую и фармакологическую помощь. Важно понимать, что обращение к психиатру не должно вызывать страха или стыда. Это не признак слабости, а показатель заботы о своем психическом здоровье», – констатировала психолог.

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