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В Хабаровске местного жителя осудили за избиение и похищение трех человек

В Хабаровске местного жителя приговорили к 13 годам колонии за похищение трех человек

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Хабаровска. Он признан виновным в похищении трех человек по предварительному сговору с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

В ходе судебного заседания было установлено, что в декабре 2021 года двое местных жителей по указанию третьего похитили двух мужчин и женщину. Потерпевших удерживали в хабаровской квартире против их воли, постоянно избивая по голове и туловищу. Через какое-то время похитители посадили похищенных в автомобиль и привезли во Владивосток, где удерживали их долгое время.

Сотрудники правоохранительных органов допросили свидетелей преступления, провели очные ставки, получили результаты экспертиз, после чего сделали вывод о виновности подсудимого.

Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Соучастника преступления приговорили к трем годам лишения свободы. Дело третьего фигуранта пока что рассматривается в суде.

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