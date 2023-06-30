Глава Минэкологии и депутат Сокол обсудили проекты по сохранению экосистемы Хакасии

Проекты по защите окружающей среды в Хакасии — от снижения вредных выбросов до развития уникальных природных зон — стали темой разговора в Министерстве экологии. Депутат Госдумы от республики Сергей Сокол представил главе ведомства Александру Козлову инициативы по решению задач. Как сообщил в своем Теlegram-канале парламентарий, министр поддержал его предложения.

В частности, речь шла об участии региона в проекте «Чистый воздух», реализации программ по утилизации мусора, а также масштабной расчистке реки Енисей.

Депутат отметил, что его инициативы, прежде всего, направлены на сохранение экосистемы республики — природных богатств региона, ликвидации свалок, развитие чистых технологий и экологических видов транспорта.

По его мнению, реализация проектов поможет сохранить Хакасию экологически чистой, сделать ее зеленым регионом и решить все экологические проблемы. Это будет способствовать в том числе развитию в республике туризма.

«Мы обсудили разные аспекты взаимодействия, в том числе и с Красноярским краем, по участию в программе «Чистый воздух». Это наша общая проблема в Минусинской котловине, обсудили предложение по предоставлению возможности по участию Хакасии в водном проекте по использованию русла реки Енисей и притоков для судоходства и развития туризма», — рассказал Сергей Сокол.

«Уверен, вместе с министерством сделаем все, чтобы Хакасия стала еще более комфортной для жителей и туристов», — заключил Сокол.

Ранее сообщалось, что полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и депутат Сергей Сокол обсудили развитие Хакасии.