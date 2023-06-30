В миссии РФ в Грузии раскрыли число ищущих содействия в возвращении на родину

В секции интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии сообщили ТАСС, что не получали обращений с просьбами о содействии в возвращении на родину от россиян после мятежа Пригожина 24 июня.

«Мы можем сказать определенно, что по состоянию на конец рабочего дня 30 июня ни одного такого обращения не было», — сообщили в российской дипмиссии.

Утром 30 июня Telegram-канал Mash написал, что 116 россиян, находящихся в странах СНГ и Грузии, попросили МИД вернуть их на родину после того, как экстренно покинули страну без накоплений и денег на обратный билет из-за мятежа Пригожина.

Ранее представившийся бойцом ЧВК «Вагнер» в Норвегии россиянин Медведев заявил, что хочет домой.

Ранее в пятницу телеграм-канал Mash сообщал, что 116 россиян, находящихся в странах СНГ и Грузии, попросили МИД РФ оказать им помощь с возвращением на родину, так как из-за ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» некоторые из них потратили последние деньги на билет, а теперь не могут оплатить путь домой. В частности, из Грузии захотели вернуться 20 граждан России.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Вечером того же дня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко о мятеже Пригожина.