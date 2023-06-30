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Житель Ярославля угрожал взорвать АЗС и друга, приревновав его к жене

Shot: житель Ярославля приревновал друга к жене и угрожал взорвать его вместе с АЗС

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Shot/Telegram

В Ярославле мужчина угрожал взорвать «любовника» своей жены вместе с местной автомобильной заправочной станцией (АЗС). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, утром легковой автомобиль подъехал к АЗС «Миля», расположенной на Осташинской улице. Из машины выбежал мужчина, забежал внутрь заправки и попросить вызвать полицию, так как ему угрожает друг.

Через какое-то время в здание ворвался второй мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он кричал, что его друг, который забежал на заправку первым, увел его жену. В какой-то момент возникла драка, после чего нападавший достал гранату и попытался закинуть ее в автомобиль знакомого. Однако боеприпас отскочил и упал в трубопровод с топливом.

Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. Они установили, что мужчина, подрабатывающий сдачей металлолома, попросил своего знакомого подвезти его. По дороге между ними произошла ссора, после чего злоумышленник стал угрожать другу.

Специалисты изучили гранату. Она оказалась муляжом.

Ранее в Ульяновске соседи напали на участника СВО и забросали его квартиру камнями.

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