OceanGate продолжает продажу путешествий к Титанику в батискафе

На сайте компании OceanGate по-прежнему размещена реклама путешествий в батискафе к «Титанику» и на Азорские острова. Стоимость поездок начинается от $250 тыс.

Указано, что экспедиции к «Титанику» могут проводиться с 23 мая по 23 июня, а экспедиции на Азорские острова назначены на май 2024 года. Длительность предлагаемой экспедиции на Титаник — восемь дней и семь ночей, а на острова — три дня и две ночи.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее были обнаружены предположительные останки погибших на батискафе «Титан».

Внутри батискафа, предназначенного для доставки туристов к обломкам «Титаника», были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, до этого спускавшийся на дно Марианской впадины, основатель компании OceanGate Стоктон Раш, профессиональный акванавт Поль-Анри Наржоле, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Ранее режиссер Кэмерон сравнил обстоятельства крушения «Титаника» и «Титана».