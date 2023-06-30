В аэропорту Кишинева раздались выстрелы

В аэропорту Кишинева произошла стрельба, пассажиров эвакуировали из здания, пишут местные СМИ.

По данным издания Agora, в международном аэропорту Кишинева слышали не менее пяти выстрелов. Свидетель происшествия рассказал, что всех людей, находившихся в здании, эвакуировали и попросили отойти от здания аэропорта. Полиция заблокировала проход.

В свою очередь портал ZDG сообщает, что стрелявший мужчина прилетел из Турции, его не пустили в Молдавию. Издание также пишет, что при стрельбе погиб пограничник.

В молдавском МВД сообщили, что спецслужбы готовятся к штурму помещения, в котором стрелявший забаррикадировался. Причины стрельбы и то, как мужчина попал на территорию аэропорта с оружием, пока неизвестны.

По информации Life, огонь в аэропорту столицы Молдавии открыл 46-летний гражданин Украины, которого собирались передать на родину.

На табло аэропорта — информация о задержке рейсов.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.