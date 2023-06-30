Дом британки сгорел из-за зарядки для iPhone

Жительница Англии рассказала, что в ее доме произошел пожар из-за зарядного устройства для iPhone, пишет Daily Mail.

Эмма Флаэрти была дома вместе со своими дочками, когда почувствовала запах дыма, идущий со второго этажа. Она вбежала в спальню и увидела, как горят кровать и подушка. Огонь быстро охватил всю комнату, поэтому британка схватила детей и выбежала на улицу.

Приехавшие пожарные потратили час на то, чтобы потушить пламя. Позже они сообщили Эмме, что причиной возгорания стала зарядка для iPhone. Теперь британка предупреждает других об опасности «дешевых» и неофициальных зарядных устройств для мобильных телефонов.

«Это было зарядное устройство для iPhone, которое я купила либо на Amazon, либо в газетном киоске, так что оно не от официального производителя», — добавила Флаэрти.

К сожалению, Эмма не застраховала свое имущество, поэтому не получит компенсацию за потерянные вещи.

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