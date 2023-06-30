На китайских маркетплейсах можно будет купить Кадырова

Китайские маркетплейсы анонсировали продажу фигурки главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стоимость фигурки по предзаказу составляет около 12 тыс. руб. по текущему курсу.

Игрушечный Кадыров выполнен в масштабе 1:6. К фигурке прилагаются ботинки, кепка, амуниция, а также три пары сменных рук.

Министр по внешним связям Ахмед Дудаев заявил, что во всем мире Кадырова знают как «борца за справедливость с несгибаемым характером», именно с этим связано такое внимание к его персоне.

27 июня Кадыров сообщал о запуске на земную орбиту первого чеченского спутника «Ахмат — 1». Ракетоноситель «Союз 2.1 Б» со спутником на борту стартовал с космодрома «Восточный».

Сообщается, что аппарат будет выполнять работу по сбору информации о местонахождении воздушных судов. Кроме того, радиопередатчик, установленный на спутнике, будет транслировать приветственные аудиозаписи от студентов.

Ранее боец UFC Чимаев рассказал о своих отношениях с Рамзаном Кадыровым.